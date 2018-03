FC Twente schiet weinig op met gelijkspel tegen FC Groningen

De Japanse middenvelder Ditsu Roan bracht FC Groningen na 57 minuten op voorsprong met een bekeken schot in de verre hoek. Daarna kreeg de ploeg van Ernest Faber, die zijn ploeg in 2018 nog niet zag winnen, via Junior Bacuna ook een goede kans op de 0-2. De thuisploeg bleef op de been en knokte zich terug in de wedstrijd. FC Twente-spits Tom Boere maakte in de 70ste minuut gelijk met een knappe kopbal in de verre hoek, na een voorzet van Adam Maher.



,,Aan een puntje hebben we gewoon niet zoveel," wist ook aanvoerder Danny Holla, die tegen zijn oude club speelde. ,,We gaven weinig weg. Na rust werd het wel een stuk moeilijker. Gelukkig knokken we ons terug in de wedstrijd na die 0-1 van FC Groningen."



FC Twente heeft in zestien competitieduels onder trainer Gertjan Verbeek slechts één keer gewonnen, begin december tegen NAC Breda (1-2). De landskampioen van 2010 verkeert daarom in degradatiegevaar. Twente heeft net als Sparta Rotterdam achttien punten, één meer dan hekkensluiter Roda JC. FC Groningen, dat op 24 december voor het laatst won, is de nummer dertien met 26 punten. Komende vrijdag speelt FC Twente de uitwedstrijd bij Heracles Almelo.