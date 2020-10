LIVE | Twente op ruime voorsprong dankzij genkoei PEC, Van Crooij op bank na 0-13

Cambuur schakelt RKC uit na zinderend slot en strafschop­pen

28 oktober RKC Waalwijk is in de eerste ronde van de KNVB-beker uitgeschakeld door SC Cambuur. De Friezen, die koploper zijn in de Keuken Kampioen Divisie, wonnen in Waalwijk de strafschoppenserie, nadat ze in reguliere speeltijd een 2-0-voorsprong uit handen hadden gegeven.