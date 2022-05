LIVE | Uitstekende sfeer in Rotterdam en Tirana voor finale, Justin Bijlow als captain onder de lat

FC Utrecht geeft het uit handen: Vitesse na verlenging naar finale play-offs Europees voetbal

Na een wervelende comeback van Vitesse over twee wedstrijden tegen FC Utrecht mag die club volgende week met AZ uitvechten wie de Europese play-offs wint en dus een voorrondeticket voor de Conference League ophaalt. Vitesse poetste de 3-1 nederlaag tegen FC Utrecht van afgelopen donderdag in de reguliere speeltijd weg (2-0) en besliste het tweeluik in de verlenging: 3-0.

22 mei