LIVE | Utrecht met Dalmau voor het eerst dit seizoen in basis

PSV heeft spits Zahavi terug voor Ajax-uit, nog twijfel over Götze en Van Ginkel

8 januari PSV heeft zondag in de topper tegen Ajax de Israëlische spits Eran Zahavi terug. Hij is volgens trainer Roger Schmidt volledig fit en heeft de afgelopen weken weer met de groep getraind. Over de inzetbaarheid van Mario Götze was de trainer nog niet honderd procent zeker.