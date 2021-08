LIVE | Utrecht raakt de paal en voert druk op Feyenoord flink op

Publiek kan in stadions op schermen meekijken na VAR-beslissing

26 augustus Vanaf de komende speelronde in de eredivisie kan het publiek in de stadions meekijken bij VAR-momenten. Beslissingen van scheidsrechters, die op advies van de VAR worden herzien, worden in een korte video vertoond op de schermen in alle achttien stadions.