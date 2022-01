LIVE | Veerman en Fofana maken namens PSV basisdebuut tegen Telstar

Voetbalpod­cast | ‘PSV-Ajax is cruciaal voor dit seizoen en de komende jaren’

De naweeën van het weekend worden besproken in de AD Voetbalpodcast. Loopt Sjoerd Mossou mee in de Brobbey-polonaise? Wat voor gesprekken voeren ze vandaag in Almelo? Hoe haakt Feyenoord aan zonder een type-Bazoer? Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou.

18 januari