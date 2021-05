LIVE | Vier wijzigingen bij Twente na warm onthaal voor Twentse Derby

Video Emegha draagt eerste goal op aan verdronken vriend Ousmane: ‘Je moet blij zijn met wat je hebt’

10:10 Emanuel Emegha maakte vrijdagavond zijn eerste goal in het betaald voetbal, de 3-0 namens Sparta tegen Vitesse. De 18-jarige spits uit Den Haag droeg zijn eerste profgoal op aan Ousmane Kone, zijn teamgenoot die in juni 2016 op slechts twaalfjarige leeftijd verdronk tijdens een teamuitje in Tiel.