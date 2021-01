LIVE | Vitesse kan in punten weer naast Ajax komen bij zege

Ajax heeft Neres terug, moet Klaiber missen en wacht op Kudus

22 januari Ajax reist dit weekend zonder Sean Klaiber af naar Limburg. De rechtsback heeft liesklachten, die hem ook in het midweekse bekerduel met AZ aan de kant hielden. In Alkmaar maakte David Neres wel zijn langverwachte rentree. Of Mohammed Kudus tegen Fortuna Sittard (zondag, 12.15 uur) terugkeert in de selectie, valt nog te bezien.