LIVE | Volop slordigheden in saaie openingsfase FC Groningen - ADO

Waterreus: ‘Super Januari bewijst dat we toe zijn aan een Beneliga’

25 januari Het is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Ronald Waterreus over PSV.