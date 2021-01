LIVE | VVV met B-elftal (zonder Giakoumakis) begonnen tegen Go Ahead

Kenners over Pratto Kenners verklaren droogte ‘Feyenoord-beer': ‘Pratto is op zijn 32ste al een vent van vijftig jaar’

18:07 Lucas Pratto is vooralsnog niet de goalgetter, die Feyenoord zich van hem had voorgesteld. Ook gisteravond, in het bekerduel met Heracles (3-2), stelde ‘De Beer’ teleur. Over doelpunten-droogte, de vergelijking met Nicolai Jørgensen, en voeten die permanent op tien over tien staan. ,,Het verschil gaat deze jongen niet maken in de Kuip.”