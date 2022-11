LIVE WK voetbal | Oranje treft met Qatar ‘in theorie ideale tegenstander’, Van Gaal nog altijd ongeslagen

Sportief geplaagd SC Cambuur doet het financieel uitstekend: recordom­zet over seizoen 2021-2022

SC Cambuur sluit het jaar met een positieve noot af. De Friese club bereikte over het seizoen 2021-2022 de hoogste omzet ooit, zo blijkt uit de jaarcijfers die de club publiceerde. De omzet bedroeg afgelopen seizoen 8,9 miljoen euro. Het was tevens de elfde keer in twaalf jaar tijd dat Cambuur zwarte cijfers boekte.

