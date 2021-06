Lodeweges en KNVB laten elkaar vrij in afwachting van nieuwe bondscoach

Lodeweges begon in 2018 in Zeist. Bondscoach Ronald Koeman vroeg hem als zijn rechterhand bij Oranje. Toen Koeman vorig jaar zomer plotseling naar Barcelona vertrok, vond de KNVB het belangrijk dat Lodeweges voor de continuïteit op zijn post bleef. Hij werkte sindsdien als assistent van Frank de Boer, die gisteren opstapte als bondscoach.



,,Ik heb dit werk nu 3,5 jaar gedaan. Als het definitief stopt, kijk ik er sowieso met veel voldoening op terug. Hoe het EK is geëindigd, geeft natuurlijk een kater, net als het vertrek van Frank. Maar er zijn ook positieve dingen gebeurd. We hebben onder Koeman een nieuwe speelstijl geïntroduceerd, er zijn nieuwe spelers doorgekomen en Oranje haalde de finale van de Nations League. Wat de toekomst brengt, zien we wel. Ik kan me in elk geval voorstellen dat ik door ga in het voetbal. Ik vind het nog veel te leuk.’’