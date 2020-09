Lodeweges leeft mee met De Vrij: ‘Hij was hevig teleurgesteld, dit was zijn kans’

De Vrij, die normaal gesproken Virgil van Dijk en De Ligt voor zich moet dulden, kwam volgens Lodeweges al met een klein probleempje richting Oranje. ,,Dat had ook goed kunnen gaan, maar dat ging het nu even niet, waardoor hij moest afhaken. Hij was hevig teleurgesteld. Dit was zijn kans om te spelen. Hij maakte zo’n heel jaar mee in Italië en het was altijd verbazingwekkend hoe positief hij erin stond dat hij niet veel speelde bij Oranje. Nu krijgt hij de kans en dan gaat dat niet door, dat is hartstikke jammer. Een vervanger? Dat vonden we niet nodig. Met de huidige spelers redden we het wel", zei Lodeweges over De Vrij, die in Italië werd uitgeroepen tot beste verdediger van het afgelopen Serie A-seizoen, maar zijn laatste Oranje-interland in oktober 2018 speelde.