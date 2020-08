Lodeweges voegt Tete toe aan selectie voor interlands tegen Polen en Italië

De aanwezigheid van Denzel Dumfries (PSV) is nog onzeker, als gevolg van privé-omstandigheden. De 24-jarige Tete kwam tot op heden dertien keer uit voor Oranje. Zijn laatste interland speelde hij op 21 maart vorig jaar tegen Wit-Rusland (4-0), maar na twee minuten viel hij toen geblesseerd uit. Sindsdien werd hij niet meer opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, die inmiddels naar Barcelona is vertrokken. Olympique Lyon begon vrijdagavond al aan de Franse Ligue 1 met een 4-1 zege op Dijon, mede door een hattrick van aanvoerder Memphis Depay. Tete deed 19 minuten mee als invaller voor Leo Dubois.



Het Nederlands elftal speelt vrijdag 4 september zijn eerste Nations League-wedstrijd tegen Polen. Drie dagen later is Italië de tweede tegenstander van Oranje in de Nations League. Beide duels worden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gespeeld en beginnen om 20.45 uur.