Loodzware opgave PSV voor overwintering in Europa League

Real Sociedad herbergt een aantal bekende namen. David Silva (35) is de grote smaakmaker bij de Baskische club. De creatieve middenvelder zette tussen 2010 en 2020 de lijnen uit bij Manchester City. De Zweedse aanvaller Alexander Isak (ex-Willem II) staat in de spits bij de club uit San Sebastián. De 21-jarige aanvaller liet op het EK ook al mooie dingen zien, dus de PSV-defensie is gewaarschuwd. Real Sociedad eindigde afgelopen jaargang als vijfde in La Liga. Een andere smaakmaker bij de Basken is de linksbenige aanvaller Mikel Oyarzabal, die deze zomer voor Spanje uitkwam op het EK en de Olympische Spelen.



AZ kent de komende tegenstander van PSV nog van de vorige editie van de Europa League. De Spanjaarden wonnen thuis met 1-0, in Alkmaar volgde een doelpuntloos gelijkspel. De tweede ronde bleek het eindstation voor Real Sociedad.