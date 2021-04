Loopt enkelkwetsuur voor Daley Blind uit op dubbele dreun?

Drie op een rij: Luuk de Jong treedt in voetsporen Robben

30 maart Voor het eerst sinds 2017 is een speler van het Nederlands Elftal erin geslaagd in drie opeenvolgende WK-kwalificatiewedstrijden het net te vinden. Met zijn 2-0 tegen Gibraltar hield Luuk de Jong zijn ‘perfecte’ reeks in stand, hij kwam in alle drie de tot dusver gespeelde duels tot scoren.