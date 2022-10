Loting EK-kwalificatie: Oranje voor pittige opgave met wereldkampioen Frankrijk als tegenstander

Nederland heeft het niet getroffen bij de loting voor het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland. Bij de loting in Frankfurt werd Oranje gekoppeld aan onder meer Frankrijk, Ierland en Griekenland. De eerste twee landen in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De laatste drie tickets voor het toernooi worden verdeeld in play-offs.

Met Frankrijk werd het Nederlands elftal gekoppeld aan een van de sterkste landen uit pot 2. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps, die beschikt over wereldsterren als Kylian Mbappé en Karim Benzema, veroverde vier jaar geleden in Rusland de wereldtitel. In de Nations League stelden ‘Les Bleus’ dit jaar echter teleur. Frankrijk wist degradatie uit de A-divisie maar net te voorkomen en eindigde in de groep als derde achter Kroatië en Denemarken.

De complete loting voor het EK van 2024

Groep A: Spanje, Schotland, Noorwegen, Georgië, Cyprus

Groep B: Nederland, Frankrijk, Ierland, Griekenland, Gibraltar

Groep C: Italië, Engeland, Oekraïne, Noord-Macedonië, Malta

Groep D: Kroatië, Wales, Armenië, Turkije, Letland

Groep E: Polen, Tsjechië, Albanië, Faeröer, Moldavië

Groep F: België, Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan, Estland

Groep G: Hongarije, Servië, Montenegro, Bulgarije, Litouwen

Groep H: Denemarken, Finland, Slovenië, Kazachstan, Noord-Ierland, San Marino

Groep I: Zwitserland, Israël, Roemenië, Kosovo, Belarus, Andorra

Groep J: Portugal, Bosnië, IJsland, Luxemburg, Slowakije, Liechtenstein

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rusland is vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten van deelname. Duitsland is als organisator automatisch geplaatst voor het EK, waar over twee jaar 24 landen aan mee mogen doen. Italië is titelverdediger en heeft het met de loting met onder meer Engeland en Oekraïne als tegenstanders ook niet echt getroffen.

Tijdens de EK-kwalificatie staat Nederland onder leiding van Ronald Koeman, die na het WK van Qatar het stokje overneemt van Louis van Gaal. Oranje trof Frankrijk voor het laatst in 2018, tijdens de eerste periode van Koeman als bondscoach. In de Nations League verloor het Nederlands elftal toen met 2-1 in het Stade de France, maar in De Kuip zegevierde de ploeg van Koeman met 2-0.

Volledig scherm Virgil van Dijk in 2018 in actie tegen Kylian Mbappé. © REUTERS

De laatste ontmoetingen met Ierland en Griekenland dateren uit 2016. Tegen de Ieren werd het 1-1, van de Grieken verloor Oranje met 2-1. Gibraltar was ook al tegenstander van Oranje in de kwalificatie voor het komende WK. De uitwedstrijd werd met 7-0 gewonnen, het thuisduel eindigde in 6-0.

Nations League

Het Nederlands elftal wist al voor de loting dat het in een groep met vijf landen zou komen. Oranje speelt volgend jaar zomer met Kroatië, Spanje en Italië de finaleronde van de Nations League. De vier finalisten spelen dan geen kwalificatiewedstrijden, maar strijden in Nederland om de eindzege in het landentoernooi.

De kwalificatiereeks begint in maart 2023 en eindigt in november. De nummers 1 en 2 van de tien poules plaatsen zich voor het EK in Duitsland, dat als gastland automatisch is toegelaten. De laatste drie tickets voor het toernooi worden in maart 2024 verdeeld in de play-offs.

Het EK begint op 14 juni in München, de finale is een maand later (14 juli) in Berlijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.