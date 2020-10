Loting TOTO KNVB Beker ongewis, amateurs in spanning

De KNVB maakte eerder al bekend dat de amateurploegen uit het toernooi worden gezet als zij nog niet in actie mogen komen op het moment dat de inhaalwedstrijden gepland staan. De bond verplaatste de duels naar 1 en 2 december, in de hoop dat sporten in teamverband dan weer voor iedereen mogelijk is.

,,We kunnen dus nog steeds niet veel zeggen over hoe het eruit komt te zien”, aldus competitiemanager Jan Bluyssen. ,,We wachten de verdere besluitvorming van het kabinet af en gaan dan bepalen wat we doen.” Of de loting van komende zaterdag doorgaat, is eveneens nog niet besloten. ,,Daar hakken we morgen de knoop over door.”



Deze week plaatsen elf ploegen zich voor de tweede ronde. De andere zeventien kandidaten voor in de koker komen uit de wedstrijden van begin december. In de amateurwereld wordt nog nauwelijks rekening gehouden met deelname. ,,Als je het me nu vraagt, ga ik er niet van uit’’, gaf Barendrecht-trainer Richard Elzinga eerder te kennen aan deze site.