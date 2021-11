Louis van Gaal coacht Oranje in rolstoel vanuit skybox

Louis van Gaal in tranen na val: ‘De jongens wilden dat ik bleef’

Louis van Gaal is in aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in een rolstoel terechtgekomen na een val op zijn heup. Het scheelde niet veel of hij had vanwege ‘veel pijn’ het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Omdat de selectie van Oranje graag wilde dat hij bleef, is Van Gaal morgenavond ‘gewoon’ in de Kuip.

15 november