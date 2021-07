Louis van Gaal droomt van de wereldtitel met Oranje, maar hij heeft ook zijn eisenpakket

De KNVB en Louis van Gaal spraken vandaag lang met elkaar in Portugal. Inzet: het bondscoachschap. De idealist in Van Gaal droomt van nog één ultieme gooi naar de wereldtitel met Oranje. Maar: hij heeft uiteraard ook zijn eisenpakket.

De schemering trad al bijna in toen Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde vanavond koers zetten terug naar Nederland. Ze stegen op in Faro, de hoofdstad van de Algarve, na een lange dag van praten met de man die ze hopen te strikken als nieuwe bondscoach.

Knopen werden nog niet doorgehakt in het gesprek bij Louis van Gaal thuis in Portugal. Dat zou ook wel héél snel zijn, amper een dag nadat duidelijk was geworden dat hij kandidaat nummer 1 is in Zeist.

Maar dát Van Gaal het duo ontving, vertelt hoe hij erin staat. Constructief. Ook hij heeft omgekeerd interesse in een rentree, zeven jaar na het bronzen WK van 2014 in Brazilië.

Quote Tegen Duitsland hadden wij in een finale kansen gehad, omdat Joachim Löw heel aanvallend speelde Louis van Gaal over het WK van 2014

Om dat te begrijpen hoef je alleen maar het meest recente boek van Van Gaal erbij te pakken, uit 2019, waarin hij zelf vertelt over keuzes in zijn carrière, over waar hij trots op is en over wat beter kon.

Eén hoofdstuk gaat over dat WK in Brazilië. Derde van de wereld, een wereldprestatie. Maar op pagina 139 zegt Van Gaal: ,,Ik had met het Nederlands elftal wereldkampioen kunnen worden. Daar ben ik zeker van.’’

Hij legt uit: ,,Tegen Duitsland hadden wij in een finale kansen gehad, omdat Joachim Löw heel aanvallend speelde. Dat was moeilijk geworden tegen ons. Tegenstanders waren bang voor ons, terwijl onze opbouw toch wel te wensen overliet. Maar we waren zó fit. Dat had ook met zelfvertrouwen en de wil om te presteren te maken. Het bewees maar weer dat als je een selectie zes weken bij elkaar hebt, je heel ver kunt reiken.’’

Het is nu zomer 2021. Oranje werkt weer toe naar een WK. Opnieuw denkt Van Gaal aan instappen. Hij ziet dus kansen. En spelers en een team met perspectief, in weerwil van een mislukt EK. Oké, er is nu geen Arjen Robben en ook geen Robin van Persie. Maar er is ook veel wél. Stefan de Vrij was in 2014 nog een jonge eredivisiespeler van Feyenoord. Nu is hij de beste verdediger van de Serie A. Georginio Wijnaldum? Destijds middenvelder die met PSV nog voor het eerst kampioen moest worden. Nu is Wijnaldum Champions League-winnaar en wereldkampioen. Frenkie de Jong? Ryan Gravenberch? Die potentie was niet voorhanden voor het middenveld in 2014.

Geld? Je hoeft niet bij het gesprek van vandaag geweest te zijn om te weten dat dat voor Van Gaal geen thema is. Wel stelt hij hoge eisen aan de invulling van zaken als staf en randvoorwaarden om te presteren.

Quote Toen ik in 2012 voor de tweede keer bondscoach werd, dacht de hele wereld dat ik eerst mijn spelers zou selecteren. Nee. Eerst moet je je omringen met een goede staf Louis van Gaal

En er is die simpele, maar wezenlijke vraag: een klik met spelers zoals in 2014, kan die er nu nog steeds zijn?

Van Gaal wordt in augustus 70. De tiener Gravenberch is net 19. Zeven jaar is sowieso een lange tijd in topvoetbal en vorig jaar waren er geluiden dat sommige dragende spelers niet zaten te wachten op Van Gaal als bondscoach na het tussentijdse vertrek van Ronald Koeman. Met Memphis Depay heeft hij een verleden van ups en downs bij Manchester United. Virgil van Dijk viel in 2014 buiten de boot voor het WK.

Spelers bepalen niet alles, maar natuurlijk zal Van Gaal wel zeker willen weten: gaan ook in de huidige selectie alle kopstukken voor goud met mij?

En zoals gezegd: zijn staf, die moet in zijn ogen top bemand zijn. Ook daar is zijn boek uit 2019 duidelijk over: ,,Toen ik in 2012 voor de tweede keer bondscoach werd, dacht de hele wereld dat ik eerst mijn spelers zou selecteren. Nee. Eerst moet je je omringen met een goede staf. Ik laat me adviseren door mijn specialisten en bijna altijd volg ik hun advies op. Maar ik beslis. In 2014 bij het WK waren er 37 stafleden en 23 spelers, dat is samen zestig man. Dan ben je dus echt wel manager van een heel groot midden- en kleinbedrijf.’’

Er is nu ruimte om specialisten aan te trekken. Vorige week besloten de KNVB en Dwight Lodeweges bijvoorbeeld om een optie tot contractverlenging voor de assistent-trainer niet te lichten zolang er geen nieuwe bondscoach is. Van Gaal kan met Lodeweges werken als hij dat wil, maar logischer is dat hij zijn eigen rechterhand uitzoekt. Danny Blind, net als in 2014? Het kan zomaar.

Ja, Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma vlogen vanavond uit Portugal terug met een hoop indrukken. En ook met huiswerk. Wordt snel vervolgd.