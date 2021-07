Louis van Gaal droomt van wereldtitel met Oranje, maar heeft wel eisenpakket

Update KNVB in Portugal in gesprek met Louis van Gaal

8 juli De KNVB heeft Louis van Gaal op nummer 1 gezet in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Na het mislukte EK is er behoefte aan een ervaren baas die Oranje naar het WK van 2022 in Qatar leidt. KNVB-directeuren Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde zijn inmiddels in Portugal in gesprek met Van Gaal.