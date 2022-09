Louis van Gaal gooit WK-deur dicht voor Tim Krul: ‘Dat is de consequentie van zijn beslissing’

Van Gaal had het eerder deze week in zijn persconferentie behoorlijk aan de stok met de media, maar koos er vanavond voor om de confrontatie niet op te zoeken. Eerst complimenteerde hij Frenkie de Jong na zijn perspraatje (‘zo goed, hoe je dat doet, zo ontspannen’) en toen een Poolse journalist nog één vraag had terwijl de training van Oranje al begonnen was, toonde Van Gaal zich de beroerdste niet: ,,Ik heb heel goede assistenten.” Zoals hij ook vertelde vroeger een prima penaltynemer te zijn (‘ja, tegen Kiev, tegen die wereldkeeper, hoog in de kruising’). Op één vraag reageerde hij wat geagiteerd: ,,Je wil gewoon weer een situatie laten ontstaan dat ik weer geïrriteerd raak. Daar pas ik deze keer voor.”

Inhoudelijk liet Van Gaal niet veel los over zijn plan tegen Polen, behalve dat hij geen spelers hoeft te missen door blessures. Wel nam hij ruimschoots de tijd om zijn penalty-experiment onder de loep te nemen. Justin Bijlow en Kjell Scherpen voegden zich deze week bij Oranje om samen met de geselecteerde doelmannen Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Mark Flekken en Andries Noppert te oefenen op strafschoppen. Daar speelt ook oud-volleybaltrainer Peter Murphy een rol in.

Ook Tim Krul was uitgenodigd om zich als niet-geselecteerde doelman bij de oefensessie te mengen. Daar heeft de 34-jarige doelman van Norwich City voor bedankt, vertelde Van Gaal vandaag. Krul viel als reservedoelman op het WK van 2014 in voor de strafschoppenserie tegen Costa Rica en loodste het Nederlands Elftal een ronde verder.

Van Gaal: ,,Krul heeft mij gebeld dat hij ervoor past. Ik kan me daar iets bij voorstellen, al vond ik het jammer. Ik ken zijn cijfers ook.” En later: ,,Hij was niet geselecteerd als keeper, maar voor de test. Of dat betekent dat hij niet meegaat naar het WK? Dat is de consequentie van zijn beslissing.”

De bondscoach benadrukte het belang van een wetenschappelijke aanpak van de penalty’s die Oranje mogelijk moet nemen op het WK in Qatar. ,,Ik heb altijd gedacht dat je een strafschop kunt trainen. Niet het moment en de druk, maar je kunt wel je trap automatiseren. Dat geeft vertrouwen. Ik heb de jongens er wel van overtuigd dat ze er wat mee kunnen doen, dat spelers op de club penalty’s gaan trainen. Je kunt niet het trainingsbeleid bij hun club aanpassen, je kunt ze wel verzoeken om zélf strafschoppen te nemen. ”

Later voegde Van Gaal daar aan toe: ,,Uiteindelijk zijn de testen er om een bevestiging te krijgen van wat ik gezien heb of weet. Krul in 2014, dat was het oog van de meester. Nu wil ik een wetenschappelijke onderbouwing. Meer bevestiging. Dat moet leiden dat we een voorsprong hebben als we tot penalty’s komen. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat we de serie winnen.”

De bondscoach is morgen tegen Polen vooral benieuwd hoe zijn ploeg het doet tegen Robert Lewandowski (34), die er in juni van dit jaar in de Kuip (2-2) niet bij was. ,,Voor mij is hij de beste aanvaller ter wereld. Als je op die leeftijd naar een ander land, met een andere cultuur gaat en dan zó levert. Zijn aanwezigheid is het grote verschil met die wedstrijd in juni. Dit is een echte test. In alle wedstrijden die we onder mijn leiding gespeeld hebben, hebben we in mijn ogen te veel doelpunten tegen toegestaan. Al hebben we er ook veel gemaakt. Het is echt een test om tegen zo’n spits te spelen. En ik vind die Sebastian Szymański van Feyenoord ook een heel leuke speler.”

Volledig scherm Louis van Gaal. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.