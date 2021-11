Louis van Gaal hekelt beleid: ‘Meneer Rutte is leider van dit volk en daar mag je wat van vinden’

Door Maarten Wijffels



Honderden persconferenties gaf hij al in zijn leven. Maar nog nooit deed Louis van Gaal er één op exact hetzelfde moment als de minister-president. Het is iets na 19.00 uur in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica als Van Gaal spreekt. En bij elk woord en elke blik in een bloedheet zaaltje van het Hilton Hotel is het duidelijk: tussen hem en premier Mark Rutte zit een enorme afstand. Zeg maar gerust een kloof.