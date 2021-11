Louis van Gaal in tranen na val: ‘De jongens wilden dat ik bleef’

VideoLouis van Gaal is in aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in een rolstoel terechtgekomen na een val op zijn heup. Het scheelde niet veel of hij had vanwege ‘veel pijn’ het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Omdat de selectie van Oranje graag wilde dat hij bleef, is Van Gaal morgenavond ‘gewoon’ in de Kuip.

Van Gaal zei dat vanmiddag in een interview met de NOS, waarin hij tot tranen was geroerd door de ‘oproep’ van de spelers van Oranje. ,,Iedere beweging doet pijn, daarom zit ik in een rolstoel. De jongens en de stafleden willen graag dat ik blijf. Dan moet ik blijven”, aldus Van Gaal, die zichtbaar emotioneel is. ,,Dat is ook weer heel positief. Dat zegt eigenlijk alles. Ik ben een emotioneel figuur.”

Eerder op de dag was Van Gaal al niet live aanwezig tijdens de persconferentie, maar beantwoordde vragen via een tv-scherm. ,,Lichamelijk gaat het niet goed, ik heb veel pijn‘’, sprak Van Gaal. ,,Daarom zit ik in een rolstoel. Maar ik kan alles, want mijn brein werkt.”

De bondscoach liep bij zijn val een breuk op. ,,Het is de trochanter minor, dat is een bot en daar zit een breukje in. En de iliopsoas die hecht daaraan en dat is een stabilisator. Ik hoop dat je het allemaal kunt volgen. Ik heb ieder botje uit mijn hoofd moeten leren bij de academie voor lichamelijke opvoeding in het eerste jaar. Dat komt goed van pas nu.”

Desondanks denkt Van Gaal dat hij Oranje kan leiden morgen. ,,Het ziet er niet uit natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar volgens mij is coachen verbaal en doe je dat met je brein. Met je presentatie overtuig je het elftal. Ik heb alles gedaan wat ik normaal ook zou doen.”

Van Gaal was gisteravond zoals altijd met de spelers en de staf na de training terug naar het hotel gefietst. Na aankomst gleed hij ongelukkig uit bij het neerzetten van zijn fiets. Hij viel op zijn heup - niet de heup waaraan hij zes jaar geleden werd geopereerd - waarna hij 's avonds in het ziekenhuis is geweest. Hij wordt niet geopereerd, zijn kwetsuur moet vanzelf herstellen.

Kies jouw favoriete opstelling Oranje

Wie moet bondscoach Louis van Gaal volgens jou morgenavond (20.45 uur) in het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen opstellen? Stel hier jouw favoriete Oranje samen!

Deze ochtend gaf Van Gaal de training zittend vanuit een golfkarretje. Assistent-trainer Henk Fraser reed Van Gaal naar het trainingsveld, waar de spelers onder leiding van de andere assistent Danny Blind al waren begonnen aan de warming-up.

Volledig scherm Louis van Gaal. © ANP Volledig scherm Louis van Gaal tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal op ene beeldscherm. Inzet: met tranen in zijn ogen. © ANP, screenshot NOS

In 2007 was Van Gaal eens als trainer actief in een rolstoel. Hij brak toen zijn kuitbeen én enkel bij een reünie van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) toen ze zelf, net als vroeger, nog eens een oefening van het polsstokhoogspringen deden. Van Gaal kwam daarbij verkeerd neer. Destijds volgde Van Gaal de wedstrijd van AZ tegen NEC vanuit een skybox.

Bekijk hieronder onze video's over het Nederlands elftal.

