Louis van Gaal: ‘Matthijs de Ligt is uit de duisternis herrezen’

,,Hij is uit de duisternis herrezen. Je ziet echt een vooruitgang. Hij komt dichterbij om te kunnen spelen. Maar hij heeft met Stefan de Vrij een ongelooflijke concurrent die in twee van de drie vorige wedstrijden de uitblinker was", zei Van Gaal over De Ligt. De 22-jarige verdediger was in de vorige interlandperiode geschorst voor het duel met Noorwegen. Omdat Virgil van Dijk tegen Montenegro (4-0) rust kreeg, mocht De Ligt wel weer spelen, maar tegen Turkije (6-1) kregen Van Dijk en De Vrij de voorkeur in het hart van de defensie. Vanaf de bank moest De Ligt toezien hoe De Vrij een puike partij speelde, ook eerder al tegen Erling Haaland in het duel met Noorwegen. Ook bij Juventus leek De Ligt even niet zeker van zijn basisplek. Na de interlandperiode begon De Ligt op de bank tegen Napoli en ook tegen AC Milan bleef de Nederlander de hele wedstrijd op de bank. Sinds de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Spezia speelt De Ligt wel weer alles. In dat duel met Spezia was de voormalig Ajax-verdediger bovendien trefzeker. Met De Ligt negentig minuten binnen de lijnen won Juventus vier keer op rij. Spezia werd met de trefzekere De Ligt 2-3 verslagen, Sampdoria werd ook met 3-2 verslagen, waarna tegen Chelsea en Torino twee keer de nul werd gehouden bij een minimale 1-0 zege.

Noa Lang en Mark Flekken

De Ligt was niet het enige individu waar Van Gaal bij stilstond tijdens zijn persconferentie. Ook mogelijke debutanten Noa Lang en Mark Flekken passeerden de revue: ,,Zij bevestigen wat wij denken. We hebben ze laten komen om ze te leren kennen en Noa Lang is een creatieve speler en die kunnen we wel eens nodig hebben tegen dit soort tegenstanders. Of hij gaat spelen? Dat zeg ik niet. Het zou kunnen. Flekken is een heel open jongen. Hij is goed met zijn voeten. Hij houdt veel ballen tegen, maar hij kan zich verbeteren in zijn bereik binnen de zestienmeter. Dat is de indruk die ik nu heb. Dat hij bij voorzetten van zijn lijn af komt.”



Over Van Dijk: ,,Hij heeft nu weer vier wedstrijden gespeeld met Liverpool nadat hij er twee met ons speelde. Hij is nog aan het revalideren. Hij is nog steeds niet topfit, maar hij zit daar dichtbij.”