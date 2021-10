Louis van Gaal neemt het op voor bekritiseerde Frenkie de Jong: ‘De geschiedenis herhaalt zich’

Van Gaal nam het in zijn persconferentie op voor de middenvelder die bij FC Barcelona in een moeilijke periode zit. ,,Als alles pais is en je hebt geweldige bijdrages die Frenkie in de afgelopen twee jaar heeft geleverd, dan is er niets aan de hand’’, aldus Van Gaal. ,,Maar op het moment dat het slecht gaat, dan zoekt men in Barcelona altijd naar de buitenlanders. En in dit geval is de coach (Ronald Koeman, red.) ook een buitenlander en een Nederlander.’’



De bondscoach, zelf twee periodes van FC Barcelona, weet waar hij over praat. ,,Dat heb ik ook meegemaakt. De geschiedenis herhaalt zich. Daar moet je niet van staan te kijken. Maar ik denk dat Frenkie daar heel goed mee omgaat. En Ronald ook. En Luuk de Jong en Memphis ook. Ik denk dat dat niet het grootste probleem is. Op dit moment proberen ze er alles aan te doen. Ik heb nog nooit zo’n spits als Memphis gehad, die zoveel loopt, zoveel diep gaat en zoveel in de bal komt. Dat is lovenswaardig.’’