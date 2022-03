Louis van Gaal over gehavend Duitsland: ‘Dit is niet de hoogste weerstand, jammer genoeg’

,,Er zijn heel veel spelers (onder anderen Serge Gnabry en Joshua Kimmich, red.) bij Duitsland geblesseerd. Dat is wel jammer, want we hebben Duitsland gekozen vanwege de weerstand, maar dit is niet de hoogste weerstand, jammer genoeg", zei Van Gaal in aanloop naar de oefenwedstrijd van morgen (20.45 uur).

Ook Oranje zelf zal enkele aanpassingen moeten doen volgens Van Gaal met het oog op overbelasting: ,,Deze spelers spelen zoveel wedstrijden achter elkaar. Ook door de coronacrisis. Dan raken de spelers sneller vermoeid. Ik heb vanochtend ook maar 25 minuten het systeem willen trainen. Dat doe ik normaal langer, maar er zijn allerlei pijntjes en dat kan je niet allemaal met massage wegnemen. Deze spelers zijn overbelast", aldus de bondscoach.

Voor het WK in Qatar, dat in november en dus midden in het seizoen plaatsvindt, vreest Van Gaal eveneens voor overbelasting: ,,Overbelasting? Ja, helemaal eens, maar ik ben Louis van Gaal. Een heel klein poppetje dat zegt waar het om gaat, maar ja, er luistert niemand naar mij. En dat zouden ze eigenlijk wel moeten doen.”

Van Gaal kraakte vervolgens het beleid van de UEFA en de FIFA: ,,De speler staat nu op de laatste plaats. En de speler moet op de eerste plaats staan. Wij hebben de UEFA en die gaat nog even een Jut-en-Jul-competitie (de Conference League, red.) organiseren. Dan staan we op onze achterste poten dat er vier Nederlandse clubs in de achtste finales staan. Ja, logisch. Bij de laatste fase is het niet meer Jut en Jul. Maar in de eerste fase is het wel Jut en Jul.”

