Louis van Gaal schittert bij Telstar: ‘Ik heb iets beloofd en dat kom ik na’

Louis van Gaal leidde vanochtend de training bij Telstar. De bondscoach van het Nederlands elftal maakte op het veld zijn opwachting in een trainingspak van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik heb een harstikke leuke ochtend gehad. Met jonge mensen werken is altijd leuk", aldus Van Gaal.

Het optreden van Van Gaal bleef op social media niet onopgemerkt en daarnaast werd de training ook live op ESPN uitgezonden. ,,Fijn dat het succes van de Witte Leeuwen hem geen windeieren legt", plaatste Telstar vervolgens een gevatte tweet.

Van Gaal schoof later ook nog aan voor een persconferentie. ,,Ik heb iets gezegd, ik heb iets beloofd en dat kom ik na. Zo zit ik in elkaar", liet hij weten. In de tijd dat hij ‘ja’ zei tegen de tijdelijke klus bij Telstar genoot Van Gaal namelijk nog van zijn pensioen. Pas later keerde hij vervolgens terug als bondscoach van Oranje. ,,Ik heb het gedaan omdat het goede doel wordt ondersteund en omdat Telstar mijn oude ploeg is.”

Over het niveau van Telstar was Van Gaal duidelijk. ,,Ik had hier en daar nog wel wat op- en aanmerkingen en dat heb ik de spelers ook gezegd.” Van Gaal leidde dus de ochtendtraining van de nummer 18 uit de eerste divisie. Daarop liet de oefenmeester zich al behoorlijk gelden. Met name Yassine Zakir heeft dat geweten. De middenvelder hoorde met enige regelmaat het ‘Yassieeeeen’ weerklinken, wanneer hij een actie had gemaakt.

Ronald Koeman, zoon van FC Barcelona-trainer Ronald Koeman en sinds kort keeper van Telstar, noemde de aanwezigheid van Van Gaal ‘een grote eer’. ,,Het is toch de bondscoach met wie je op het veld staat”, stelde de goalie, het jongere evenbeeld van zijn vader. ,,Dat geeft ons vast een extra boost.” Van Gaal reageerde op zijn beurt. ,,Ronald ken ik natuurlijk nog als kleine jongen. Mooi om nu met elkaar op het veld te staan. Misschien dat hij vrijdag wel speelt…”

Van Gaal zit vrijdagavond in het competitieduel met Jong AZ eenmalig op de bank bij Telstar. Dit doet hij voor een goed doel. Van elke kaart die verkocht wordt voor het duel met de Alkmaarders gaat er 2,50 euro naar de stichting Spieren voor Spieren. De bondscoach van het Nederlands Elftal wordt komende vrijdag niet geassisteerd door Andries Jonker, gewoonlijk de hoofdcoach van de Witte Leeuwen. Die eer gaat namelijk naar René van der Spek, hockeyvader uit Noord-Holland. Hij won de loterij die recht geeft op deze hoofdprijs. ,,Ik hoop voor positieve energie te zorgen”, stelde hij tijdens zijn eerste officiële persconferentie als assistent van Telstar.

En Van Gaal? Hij geeft nog even blijk van zijn gevoel bij de club waar hij in 1977/1978 speelde. ,,Telstarrrrrrr”, weerklinkt het na afloop uit zijn mond, passend bij hoe voorzitter Pieter de Waard zijn club steevast noemt. En, gevraagd of fans tegen Jong AZ de hand van Van Gaal gaan zien, zegt hij. ,,Nee, de hand van Andries. En misschien ook wel die van Rene.”

Andries Jonker is de huidige hoofdtrainer van de club uit Velsen-Zuid en leidde vanochtend samen met Van Gaal de training van Telstar. Beide coaches werkten in het verleden bij FC Barcelona en Bayern München samen met elkaar. Destijds was Jonker de assistent van Van Gaal.

,,Geweldig", zei Van Gaal over de samenwerking met Jonker. ,,Andries is iemand die niet ver van me afstaat qua visie. Maar als we in details komen, dan kunnen er discussies ontstaan. Maar dat is juist goed, want dan laat hij mij nadenken en dat ik niet denk dat alles wat ik denk de waarheid is.” Van Gaal laat de tactische plannen overigens bij Telstar ook gewoon over aan de huidige trainer. ,,Ik wil niet in het verhoudingsvlak treden van Andries Jonker met zijn spelers. Dus ik ben hier minder op de voorgrond. ”

