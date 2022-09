Louis van Gaal verrast met Brobbey, Taylor, Noppert, Struijk en Veerman in voorselectie Oranje

Pascal Struijk speelt al jaren in de Premier League bij Leeds United, waar hij centraal in de verdediging staat. Daar is hij onbetwiste basisspeler. De geboren Belg kwam dit seizoen tot vijf duels in de Premier League, afgelopen jaargang speelde de 23-jarige verdediger 29 van de 38 duels.



Struijk speelde in de jeugd van ADO, vertrok naar Ajax O19 om vervolgens in januari 2018 aan te sluiten bij de beloften van Leeds United, waar hij in seizoen 2020-2021 definitief doorbrak. Begin vorig jaar vroeg hij de Belgische nationaliteit aan, maar voor België speelde hij nog nooit ondanks verkennende gesprekken met bondscoach Roberto Martínez. Later gaf Struijk aan toch een voorkeur te hebben voor Oranje.



Joey Veerman ziet zijn puike optredens bij PSV beloond worden met een uitverkiezing. De middenvelder speelt sinds januari 2022 in Eindhoven. Tegen Rangers FC baarde hij nog opzien met een interview waarin hij na de uitschakeling voor de Champions League vertelde dat hij liever op ‘8' dan op '10' speelt. Sindsdien neemt Veerman met doelpunten PSV bij de hand.