Louis van Gaal verrast met eenmalige terugkeer als coach

Einde van tijdperk bij Jong Oranje: 'Als jij naar Bundesliga of Premier League wil, dan is dit de norm’

4 juni Voor 15 van de 21 spelers van Jong Oranje was de pijnlijke eliminatie tegen Duitsland (1-2) meteen de laatste jeugdinterland. Als basisspeler, invaller of bankzitter zagen zij, net als bondscoach Erwin de Looi, in Hongarije aan het eind van een vruchtbare cyclus de grote missie mislukken. ,,Ik heb er oprecht van genoten.”