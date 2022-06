Louis van Gaal weet waarom Frenkie de Jong 112 miljoen euro waard is: ‘Hoeven we niet over te discussiëren’

Met video,,Of ik wat wijzer ben geworden?", herhaalde Louis van Gaal na de 1-2 zege op Wales de vraag. ,,Hoe spelers zich gedragen in het Nederlands elftal, als ze moeten spelen voor het echie." De bondscoach koos voor het tweede duel in de Nations League voor elf andere spelers dan tegen België.

,,Je moet als team kijken”, aldus Van Gaal bij de NOS. ,,We hadden veel onnodig balverlies en dan kan je niet aanvallen. We willen wel aanvallen, maar we zijn amper bij de goal geweest in de eerste helft. Wales ook niet.”

,,Verdedigend zag het er goed uit, zeker nadat we gewisseld hadden", aldus Van Gaal over de tweede helft. ,,Zij vielen ver terug en dan wordt het moeilijker. Na de mooie goal van Koopmeiners gingen we weer heel slordig spelen. Hun publiek ging erachter staan, ze gingen opportunistisch spelen, zetten een spits erbij, Bale kwam erin, dan krijg je druk op de ketel. Toen brachten wij Frenkie de Jong en Steven Bergwijn en toen was dat weer over, dacht ik.”

Volledig scherm Bondscoach Louis van Gaal © ANP / EPA

,,Of we Frenkie misten? Daar hoeven we niet over te discussiëren. Dat wist ik al. Alles wat ik weet, hoef ik niet meer te zien. Is Frenkie onmisbaar? Nee, want we stonden 1-0 voor toen Frenkie erin kwam. Dus je moet het niet overdrijven. Frenkie brengt wel extra kwaliteit. Daarom is hij 112 miljoen euro waard.”

,,De 1-2, dat was de kwaliteit van Frenkie de Jong natuurlijk. Een fantastische counter, ingeleid door Frenkie. Deze groep, en dat heb ik al honderd keer gezegd, is een heel goede groep. Die blijft tot het einde gaan. Dat heb je vandaag gezien.”

Volledig scherm Debutant Jerdy Schouten wordt naar de kant gehaald. © ANP

,,Hij volbracht alle taken uit zijn functiepakket", zei Van Gaal over debutant Jerdy Schouten. ,,Dat is goed. Maar hij speelt alles met zijn rechtervoet en soms moet je ook je linkervoet gebruiken. Maar hij maakte een goed debuut. Ik ben met iedere speler veel bezig, daar is Jerdy niet een uitzondering in.”

Van Gaal zag Schouten en de andere debutant Jordan Teze afgelopen week op de trainingen beter presteren dan tijdens de interland tegen Wales. ,,Ze leden vooral voor rust veel te veel balverlies”, zei de bondscoach. ,,Schouten leed minder balverlies dan Teze.”

,,Maar ik heb het voor de wedstrijd al gezegd: spelen in de nationale ploeg brengt stress met zich mee. Je ziet ook dat het Oranje-shirt zwaar weegt voor Gakpo. Ik vind hem een fantastisch talent, maar hij kan veel beter dan hij nu liet zien. Hij heeft ook een beetje pech gehad afgelopen seizoen, hij was vaak geblesseerd.”

Matthijs de Ligt

Van Gaal weet niet of hij zaterdag tegen Polen een beroep kan doen op Matthijs de Ligt. De verdediger viel in de slotfase geblesseerd uit. ,,Matthijs was normaal gesproken tegen Polen begonnen. Maar nu moet ik even afwachten. Ik ga hem zeker niet overbelasten. Als hij het niet redt, dan kan het zijn dat ik nog iemand oproep. Ik heb al gezegd welke spelers mij bevallen”, doelde hij op Sven Botman en Lutsharel Geertruida, die bij Jong Oranje zitten. ,,Ik hoef die namen toch niet nog een keer te noemen.”