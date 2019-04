Lozano enigszins gerustgesteld na onderzoek in ziekenhuis

Er is bij een medische navorsing geen zware schade vastgesteld aan zijn knie. Wat hem precies scheelt, wordt later duidelijk. Maandag traint PSV weer en wordt bekeken welk programma de Mexicaan kan volgen. Gisteravond kon hij op eigen kracht en zonder ondersteuning van krukken of ploeggenoten vanuit de kleedkamer de spelersbus van PSV bereiken.