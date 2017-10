Lozano in de boeken, ook Locadia en Kuwas sterk

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekeinde waarin PSV alweer zijn zesde opeenvolgende competitiezege boekte, trokken twee Eindhovenaren de absolute aandacht: Jürgen Locadia en, niet voor het eerst in de laatste weken, Hirving Lozano. Beide spelers kregen van onze verslaggevers een 8.

Door Leendert Kamsteeg

Een goed rapportcijfer ontvingen ook de Heracles-buitenspelers Brandley Kuwas en Kristoffer Peterson voor hun flitsende optreden tegen VVV-Venlo, net als PEC Zwolle-verdediger Philippe Sandler, die tegen ADO Den Haag een uitstekende partij op de mat legde. Bekijk hieronder alle rapportcijfers van speelronde 10.

FC Twente – Excelsior 1-3

FC Twente: Brondeel 5; Ter Avest 5, Lam 5,5, Bijen 5, Cuevas 4; Holla 4 (77. Van der Heijden -), Jenssen 5,5, Liendl 4; Slagveer 4 (85. Hooiveld -), Boere 5,5, Assaidi 5,5 (77. Tighadouini -).

Excelsior: Kristinsson 6; Karami 6,5, Mattheij 6, De Wijs 6,5, Massop 6; Faik 7, Koolwijk 5,5, (87. Fortes -), Vermeulen 5 (68. Messaoud -); Caenepeel 5, Van Duinen 5,5, Bruins 6 (32. El Azzouzi 5,5).

Arbiter: Lindhout 6

Man of the Match: De afstand tot de goal leek in eerste instantie wat ver om de bal in de winkelhaak te jagen, maar Hicham Faik bewees andermaal over een uitstekend linkerbeen te beschikken. Zijn fraaie vrije trap achter FC Twente-doelman Jorn Brondeel bleek voor Excelsior de opmars voor alweer de vierde uitoverwinning van de Kralingers. Voor het eerst in de clubhistorie heeft Excelsior nu drie uitzeges op rij op naam staan in de eredivisie.

Hicham Faik maakt de 1-1 uit een vrije trap.

Roda JC – Feyenoord 1-1

Roda JC: Jurjus 7; Götz 5, Kum 6, Auassar 6, Van Peppen 5; El Makrini 6 (87. Werker -), Ndenge 5,5, Gustafson 6; Rosheuvel 5,5 (74. Engels -), Schahin 6 (90. Vancamp -), Van Velzen 5,5.

Feyenoord: Jones 5; Nieuwkoop 6, Diks 5,5, St. Juste 5,5, Haps 6; Toornstra 4,5 (74. Boëtius -), El Ahmadi 5,5, Vilhena 5; Berghuis 5,5, Jørgensen 5, Larsson 6 (85. Kramer -).

Arbiter: Blom 6

Man of the Match: In Eindhoven zullen ze zaterdagavond glimlachend hebben teruggekeken op het optreden van doelman Hidde Jurjus tegen Feyenoord. De huurling van PSV bleek in het Parkstad Limburg Stadion een ware sta-in-de-weg voor de regerend landskampioen. Met liefst zeven reddingen op pogingen van onder meer Tonny Vilhena, Jens Toornstra, Karim El Ahmadi en Nicolai Jörgensen bezorgde Jurjus zijn eigen ploeg bovenal een welkom puntje in de strijd om uit de onderste regionen van de eredivisie weg te komen.

Doelman Hidde Jurjus redt op een kopbal van Kevin Diks.

Heracles Almelo – VVV-Venlo 3-0

Heracles Almelo: Castro 6,5; Droste 6,5, Pröpper 6, Van den Buijs 6, Hardeveld 6; Pelupessy 7, Niemeijer 6 (76. Van Ooijen -), Monteiro 7; Kuwas 7,5 (88. Huisman -), Gladon 5,5, Peterson 7,5 (82. Navratil -).

VVV-Venlo: Unnerstall 4; Rutten 5,5, Röseler 5,5, Promes 5,5 (46. Nwakali 6), Janssen 5,5 (69. Labylle -); Post 5,5 (75. Van Bruggen -), Seuntjens 5,5, Leemans 6; V. van Crooy 5, Thy 6, Hunte 5.

Arbiter: Perez 6,5

Man of the Match: Was het een fout van VVV-Venlo-doelman Lars Unnerstall of behield Brandley Kuwas gewoon prima het overzicht bij de openingstreffer? Met een fraaie dribbel en dito afronding vanaf de linkerflank, plus een assist op Kristoffer Peterson was Kuwas als vanouds weer belangrijk voor Heracles. Na tien duels is de buitenspeler al bij zeven goals betrokken; iets waar geen enkele Heraclied de laatste vijf seizoenen in slaagde.

Brandley Kuwas (midden) heeft de 1-0 gemaakt.

Willem II – Ajax 1-3

Willem II: Branderhorst 6,5; Heerkens 6,5, Lachman 6, Peters 6,5, Van der Linden 5, Tsimikas 7; Haye 6,5 (81. Lewis -), Chirivella 7,5, Rienstra 7,5; El Hankouri (81. Ogbeche -), Velikonja 6 (63. Azzaoui -).

Ajax: Onana 7,5; Veltman 6, De Ligt 7, Wöber 6,5 (63. Sinkgraven -), Viergever 4; Van de Beek 5 (63. S. de Jong -), Schöne 5 (81. F. de Jong -), Ziyech 6; Neres 6, Huntelaar 6,5 Dolberg 4,5.

Arbiter: Higler 6

Man of the Match: Dat Ajax op bezoek bij Willem II zijn zevende zege van het seizoen kon boeken kwam voor het overgrote deel op het conto van André Onana. De 21-jarige Kameroense doelman voorkwam bij een 1-0 stand erger leed door een inzet van Ismail Azzaoui te keren, waarna de Amsterdammers via Lasse Schöne, Siem de Jong en David Neres alsnog de drie punten grepen.

Andreé Onana pareert de inzet van Willem II'er Freek Heerkens.

PEC Zwolle – ADO Den Haag 2-0

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 6,5, Marcellis 7 (65. Freire -), Sandler 7,5, Van Polen 6,5; Dekker 7, Saymak 6,5, Thomas 6,5; Namli 7, Parzyszek 6,5 (86. Israelsson -), Mokhtar 6 (40. Ondaan 6).

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Ebuehi 5, Meissner 4,5, Bakker 5, Meijers 5; El Khayati 5 (80. Duplan -), Gorter 5 (67. Johnsen -), Immers 5,5; Becker 4, Falkenburg 4,5, Lorenzen 6 (67. Hooi -).

Arbiter: Van de Graaf 6

Man of the Match: Philippe Sandler hield zich zaterdagavond met verve staande tegen ADO-spits Erik Falkenburg. De 20-jarige centrumverdediger van PEC Zwolle won alle zes zijn persoonlijke duels, werkte vier ballen weg, veroverde negen ballen en verstuurde van alle PEC Zwolle-spelers ook nog eens de meeste passes (49). Zijn dribbel in de eerste helft langs drie Hagenaars had bovendien een beter lot verdiend dan de daaropvolgende missers van Parzyszek en Namli.

Philippe Sandler in duel met ADO-speler Abdenasser El Khayati

Vitesse – PSV 2-4

Vitesse: Pasveer 4; Dabo 7, Kashia 5, Miazga 5 (85. Castaignos -), Büttner 5,5; Bruns 6, Serero 5 (62. Mount -), Foor 5,5; Rashica 6,5, Matavz 5, Linssen 6.

PSV: Zoet 7; Arias 7, Schwaab 7, Isimat-Mirin 7, Brenet 7; Van Ginkel 7,5, Hendrix 7,5, Pereiro 7, (77. Luckassen -); Lozano 8, De Jong 7, (83. Bergwijn -), Locadia 8.

Arbiter: Gözübüyük 7,5

Man of the Match: Met alweer zijn negende (!) doelpunt van het seizoen is Hirving Lozano voorlopig de absolute smaakmaker van de eredivisie. De Mexicaanse dribbelaar van PSV was ook tegen Vitesse weer trefzeker en door zijn twee goals werd hij de eerste speler ooit die in zeven van zijn eerste acht competitieduels in Nederland trefzeker was. Lozano is nu betrokken bij acht doelpunten in zijn laatste vier wedstrijden.

Hirving Lozano viert zijn goal tegen Vitesse.

FC Utrecht – NAC Breda 2-2

FC Utrecht: Jensen 5; Klaiber 6, Leeuwin 5,5, Janssen 6, Emanuelson 5,5; Strieder 6 (71. Van der Maarel -), Van de Streek 6 (80. Willock -), Ayoub 6, Labyad 5,5; Kerk 6, Dessers 4,5 (71. Venema -).

NAC Breda: Bertrams 6,5; Sporkslede 6, Koch 6, Mets 6, Angelino 5,5; Verschueren 5,5, El Allouchi 6 (81. Fernandes -), Korte 6, Garcia 6; Vloet 5,5, Ambrose 5,5 (83. Enevoldsen -).

Arbiter: Bax 4,5

Man of the Match: Geduld is een schone zaak, maar op 24-jarige leeftijd maakte NAC Breda-goalie Nigel Bertrams dan eindelijk zijn eredivisiedebuut. Na 19 duels in de Jupiler League voor Jong PSV gaf Bertrams in de Galgenwaard zijn visitekaartje af aan trainer Stijn Vreven. Hield zijn ploeg met zes prima reddingen op een gelijkspel en mag hopen op een nieuwe basisplek in Venlo volgende week.

En weer een redding van Nigel Bertrams.

Sparta – FC Groningen 2-1

Sparta: Kortsmit 5,5; Holst 5,5, Breuer 5,5, Fischer 6, Floranus 6 (63. Goodwin -), Duarte 6,5 (85. Proschwitz -), Sanusi 6,5, Spierings 6,5, Dougall 5, Brogno 6 (70. Veenhoven -), Mühren 5,5.

FC Groningen: Padt 5; Kane 5, Te Wierik 4, Memisevic 4 (46. Van Nieff 5), Warmerdam 5; Antuna 5, Reis 6 (82. Veldwijk -), Bacuna 4,5, Jenssen 5; Doan 4.5 (59. Drost 5), Van Weert 5.

Arbiter: Nijhuis 4

Man of the Match: Hoewel zijn naam niet op het scorebord verscheen kwam het meeste gevaar vanmiddag op Het Kasteel van Deroy Duarte. De pas 18-jarige middenvelder kwam tegen FC Groningen tot vijf schoten op doel, twee gecreëerde kansen en een passzuiverheid van 80%. De zege op de Groningers was voor Duarte zijn allereerste zege ooit op het hoogste voetbalniveau van Nederland.

Deroy Duarte tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen.

SC Heerenveen – AZ 1-2

SC Heerenveen: Hansen 6,5 (55. Van der Steen 6); Dumfries 7, Høegh 6, Naess 6, Pierie 6,5 (62. Woudenberg -); Kobayashi 5,5, Schaars 6, Thorsby 6; Ødegaard 6, Ghoochannejhad 5,5, Vlap 7 (77. Rojas -).

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Hatzidiakos 5,5, Wuytens 6, Ouwejan 6; Koopmeiners 6, Midtsjø 6,5, Til 6,5; Jahanbakhsh 6,5 (90. Van Rhijn -), Weghorst 5,5, Helmer 5 (55. Seuntjens 6).

Arbiter: Janssen 5,5

Man of the Match: Als echte Fries je basisdebuut voor SC Heerenveen maken en daarbij ook nog eens scoren: Michel Vlap deed het en kan terugkijken op een heel behoorlijk duel tegen AZ. Desondanks stond de 20-jarige aanvaller na afloop wel zonder punten. Vlap volgde Sam Larsson op als de laatste speler die bij zijn basisdebuut trefzeker was in de eredivisie. Had in de 75 minuten die hij speelde ook de meeste balcontacten van alle Heerenveen-spelers.