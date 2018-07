Lozano looft PSV-fans: 'Altijd een feest hoe ik hier word behandeld'

Lozano vestigde het afgelopen WK nadrukkelijk de aandacht op zich door onder meer de winnende treffer tegen Duitsland te maken. Van een vertrek bij PSV is nu echter geen sprake, zo geeft de aanvaller aan bij FOX Sports: ,,Op dit moment blijf ik bij PSV. We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik ben in elk geval gelukkig in Eindhoven."



De PSV-supporters maakten zaterdag flink lawaai op het moment dat Lozano in de 69ste minuut in het veld kwam. Het enthousiasme van het publiek was de 22-jarige aanvaller niet ontgaan. ,,Het is altijd een feest hoe ik hier word behandeld. Ik ben blij dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en we moeten doorgaan waar we vorig seizoen mee zijn geëindigd: titels winnen."