Lozano weer fit bij PSV, Bergwijn onzeker

Klassieker ‘Als trainer van Ajax alíjd onder ver­groot­glas’

14:26 In tegenstelling tot Feyenoord beschikt Ajax zondag over een fitte selectie. Alleen reservekeeper Benjamin van Leer is niet fit, maar verder kan trainer Marcel Keizer beschikken over alle bepalende spelers. Sterker, Keizer zal weer harde keuzes moeten maken in aanloop naar de Klassieker.