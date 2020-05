Luc Nilis na vertrek bij VVV: ‘Voor PSV sta ik altijd open’

Nilis was voor zijn job bij VVV tot en met seizoen 2017-2018 verbonden aan PSV, waar hij onder meer met Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Jürgen Locadia werkte. ,,Wat ik mooi vond, was dat Steven me onlangs nog een bericht stuurde toen hij naar Tottenham vertrok. Zoiets doet heel veel met me. Het is een vorm van dankbaarheid die me plezier geeft in wat ik doe en ook de kracht om verder te gaan. Als jonge spelers talent hebben én de bereidheid om iets te willen leren, kun je ze ook iets leren en vaak ook de details die bepalen of ze echt doorbreken.”