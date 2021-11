Lucassen en Unnerstall de uitblinkers, onvoldoendes voor Troupée en Wriedt

Rapportcijfers speelronde 14Wie waren de uitblinkers in speelronde 14 van de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die minimaal een halfuur in actie kwamen.

Rechtsback Boyd Lucassen was zaterdagavond de matchwinnaar voor Go Ahead Eagles tegen Willem II. Hij maakt het enige doelpunt van de wedstrijd en kreeg een 8,5. Ook zijn ploeggenoot Gerrit Nauber was op dreef. De Duitse verdediger kreeg een 8 voor zijn optreden, hetzelfde cijfer als FC Twente-doelman Lars Unnerstall die zelfs Cyriel Dessers als invaller van het scoren kon afhouden.



Unnerstall kreeg met een 8 dan een van de hoogste cijfers, maar zijn teamgenoten Daan Rots en Giovanni Troupée waren minder in vorm. Ze kregen een 4 voor hun optreden. Ook Willem II-spits Kwasi Wriedt kreeg dat cijfer.

NEC – Cambuur 2-3

NEC: Branderhorst 5; Van Rooij 6, Márquez 5,5 (87. Bronkhorst -), Odenthal 5,5, El Karouani 6 (74. Verdonk -); Schöne 6, Barreto 6,5 (85. Proper -), Bruijn 6 (74. Vet); Tavsan 6, Akman 6,5, Mattsson 6 (85. Romeney -).

Cambuur: Stevens 7; Schmidt 6, Mac-Intosch 6, Schouten 6 (70. Gullit -), Bangura 6,5; Maulun 6,5 (82. Paulissen -), Hoedemakers 6,5, Jacobs 6,5 (82. Ter Heide -); Doodeman 6 (58. Breij 6), Uldrikis 6,5 (58. Boere 6), Kallon 6,5.

Scheidsrechter: Dieperink 7

Man of the match: De winnende treffer was voor Alex Bangura, de spectaculaire linksback van Cambuur. Het was alweer zijn derde treffer van het seizoen en hij is daarmee een van de meest doeltreffende verdedigers van dit seizoen.

Fortuna Sittard – FC Groningen 1-4

Fortuna Sittard: Van Osch 5; Tirpan 6 (57. Pinto 5), Angha 6, Janssen 5, Cox 5; Noslin 5 (57. D. Duarte 5), Tekie 5, Ferati 5 (64. Lonwijk -), Rienstra 5,5 (71. Samaris -); Seuntjens 7, Flemming 5.

FC Groningen: Leeuwenburgh 5; Kasanwirjo 6 (75. Van Kaam -), Te Wierik 6,5, Sverko 6 (90. Meijer), Van Hintum 6 (90. Olssen); El Hankouri 6,5, Dammers 6,5, L. Duarte 6, Irandust 6,5; Strand Larsen 6 (86. Abraham -), Ngonge 7 (86. Postma -)

Scheidsrechter: Manschot 6,5

Man of the match: Cyriel Ngonge verloor even zijn basisplaats maar mocht tegen Fortuna Sittard weer beginnen vanaf de start. Hij betaalde zijn ploeg terug met de openingstreffer met alweer zijn zevende goal van het seizoen.

Volledig scherm Cyriel Ngonge. © Pro Shots / Thomas Bakker

PEC Zwolle – RKC 0-0

PEC Zwolle: Lamprou 6; Reijnders 5, Kersten 4,5, Voet 4,5, Nakayama 5,5, Paal - (16. Adzic 5,5); Strieder 5, Huiberts 6, Saymak 5 (88. Van den Belt -); De Wit 5, Redan 4,5 (72. Kastaneer –).

RKC: Vaessen 6; Gaari 5,5, Meulensteen 5,5, Touba 4,5, Van den Buijs 6; Bakari 5, Anita 5,5, Azhil 5,5, Bel Hassani 5 (70. Daneels - ); Kramer 5 (80. Stokkers -), Odgaard 6.

Scheidsrechter: Kooij 6

Man of the match: Weinig hoogtepunten en ook weinig uitblinkers tijdens het weinig verheffende duel tussen PEC Zwolle en RKC. Keeper Etienne Vaessen zorgde ervoor dat RKC nog een punt overhield aan de wedstrijd.

Willem II – Go Ahead Eagles 0-1

Willem II: Wellenreuther 6; Owusu 5,5, Jenssen 6, Michelis 6,5, Köhn 5; Lonch 5,5 (71. Meerveld -); Saglam 5, Saddiki 6 (80. Roemeratoe-); Nunnely 5,5 (80. Yeboah -), Wriedt 4 (64. Kampetsis) -Köhlert 6,5 (64. Svensson -)



Go Ahead Eagles: Hahn 7; Lucassen 8,5, Idzes 6,5, Nauber 8, Bakker 7, Deijl 6,5; Brouwers 6,5, Berden 6 (71. Eddahchouri -, 90. Ross -), Rommens 6,5 (90. Martina -); Oratmangoen 6,5, Lidberg 6 (76. Mulenga -)

Scheidsrechter: Gerrets 6

Man of the match: Boyd Lucassen maakte tegen Willem II zijn allereerste eredivisiedoelpunt. De rechtsback stond symbool voor het strijdlustige Go Ahead Eagles dat het maar goed blijft doen op het hoogste niveau.

Sparta – Ajax 0-1

Sparta: Okoye – (24. Van Leer 6,5); Masouras 5, Vriends 6, Beugelsdijk 6, Heylen 6, Pinto 6; Van Crooij 5, Auassar 6 (73. Engels -), Abels 6, Smeets 5; Emegha 5 (73. Thy-).

Ajax: Pasveer 6,5; Mazraoui 6, Timber 6, Martinez 6,5, Blind 5 (87. Tagliafico -); Alvarez 6, Gravenberch 6; Neres 5, Berghuis 5,5, Tadic 6; Danilo 6 (80. Klaassen -).

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Lisandro Martinez is al weken een van de beste Ajax-spelers. Tegen Sparta moest hij meer verdedigend werk verrichten dan hem lief was.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

FC Twente – Feyenoord 0-0

FC Twente: Unnerstall 8; Troupée 4 (79. Plegezuelo -), Hilgers 6, Pröpper 6, Sadilek 6; Brama 5 (86. Oosterwolde -), Zerrouki 6, Vlap 5 (79. Bosch -); Rots 4 (60. Cerny 6), Van Wolfswinkel 5 (86. Ugalde -), Limnios 5.

Feyenoord: Marciano 6; Pedersen 6 (82. Geertruida -), Trauner 6,5, Senesi 6,5, Malacia 5,5; Aursnes 7, Til 5,5, Kökçü 6 (90. Jahanbakhsh -); Toornstra 6, Linssen 5,5 (67. Dessers -), Sinisterra 5 (67. Nelson -).

Scheidsrechter: Higler 7

Man of the match: Twente-keeper Lars Unnerstall wist zelfs de supersub van Feyenoord, Cyriel Dessers, te weerstaan in de slotfase. De Duitser was verreweg de beste speler van zijn elftal.

FC Utrecht – Heracles 1-0

FC Utrecht: Paes 6; Ter Avest 6,5, Van der Hoorn 6,5, Van der Maarel 7 Warmerdam 5 (46. Zagre 6); Maher 6,5, Ramselaar 6, Timber 6 (76. Van Overeem -); Gustafson 6 (69. Mahi -), Douvikas 6,5, Balk 6,5 (76. Dalmau -).

Heracles: Blaswich 7; Fadiga 6 (58. Bakboord -), Rente 5,5, Knoester 6, Quagliata 6,5; Schoofs 6, Sierra 5,5 (63. Kiomourtzoglou -), De La Torre 6,5; Azzaoui 5,5 (85. Basacikoglu -), Sierhuis 5 (85. Bakis -), Burgzorg 6.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6,5

Man of the match: Heracles-keeper Janis Blaswich was de belangrijkste man aan Heracles-zijde. Hij hield veel tegen en kon weinig doen aan het uiterst ongelukkige doelpunt van medespeler Mats Knoester.

Heerenveen – PSV 1-1

Heerenveen: Mous 7; Van Ewijk 6, Van Beek 6, Bakker 6, Kaib 6,5; Kongolo 4,5 (46. Al Hajj 6,5) , Madsen 5 (68. Dresevic -), J. Veerman 6; Halilovic 5,5, H. Veerman 5,5, Stevanovic 5,5 (85. Nygren -).

PSV: Drommel 5; Mwene 6, Ramalho 5,5, Boscagli 6, Mauro Júnior 6 (75. Obispo -); Sangaré 6,5, Gutiérrez 6; Bruma 6,5, Götze 6,5, Doan 6,5 (68. Van Ginkel -); Vinícius 5 (68. Vertessen -)

Scheidsrechter: Lindhout 7

Man of the match: De in Libanon geboren Zweed Rami Al Hajj maakte zijn allereerste eredivisiedoelpunt uit zijn loopbaan. Het was een belangrijke want hij bezorgde er zijn een punt mee tegen PSV.

Vitesse – AZ 0-0

Vitesse: Schubert 5; Dasa 5,5, Doekhi 6,5, Bazoer 5,5, (60. Oroz 6), Rasmussen 5,5, Wittek 5,5; Bero 5,5, (46. Domgjoni 5), Tronstad 5,5 (60. Vroegh 5,5); Huisman 5 (60. Gboho 5),Buitink 5 (60. Frederiksen 5), Openda 5 (84. Manhoef -).

AZ: Vindahl Jensen 6, Witry 6 (80. Sugawara -), Hatzidiakos 5, Beukema 6, Martins Indi 6, Wijndal 6; Midtsjø 5,5 , De Wit 5,5 (68. Gudmundsson -), Clasie 5,5 (76. Reijnders -), Pavlidis 5 (68. Aboukhlal -), Karlsson 5.

Scheidsrechter: Makkelie 6

Man of the match: Nu AZ met een systeem met vijf verdedigers speelde was er plaats voor Sam Beukema. De zomeraanwinst maakte zijn basisdebuut en deed dat prima.

Volledig scherm © ANP