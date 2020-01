Lucky Dick: verliezen is er niet meer bij onder Advocaat

FeyenoordOok in Sittard bleef Feyenoord gisteravond onder Dick Advocaat weer ongeslagen. En weer ging het niet zonder het nodige geluk. Onder Advocaat zijn de Rotterdammers vaak niet de betere partij, maar verliezen is er niet meer bij. Een overzicht waar Feyenoord mazzelde.

VVV-uit: 0-3 winst

Op 3 november zat het geluk er voor Dick Advocaat vooral in dat hij aan zijn Rotterdamse klus begon bij een club in zwaar weer. Dat hij juist in Venlo mocht starten. De Limburgers hadden net met grote cijfers verloren van Heerenveen, PSV, Vitesse en Fortuna. En toen was er een paar dagen voordat Feyenoord op bezoek kwam ook nog de bekerzeperd bij de amateurs van provinciegenoot RKSV Groene Ster. Feyenoord mocht dan net met 4-0 verloren hebben van Ajax en coach Jaap Stam kwijt zijn geraakt, ook VVV zat aan de grond. Het latere ontslag van trainer Robert Maaskant al in de pijplijn. En tegen die zwalkende ploeg was het lekker beginnen voor Advocaat.

Volledig scherm Steven Berghuis haalt verwoestend uit en maakt de 2-0 © Pim Ras fotografie

Vitesse-uit: 0-0

Een puntje in de Gelredome, maar dat had ook heel anders kunnen lopen. Na tien minuten besloot Pol van Boekel na het raadplegen van de VAR een penalty toe te kennen aan Vitesse, na een duw van Nick Marsman. Tim Matavz faalde, maar kreeg een herkansing toen bleek dat Marsman te vroeg de lijn had verlaten. Na opnieuw raadplegen van de VAR besloot Van Boekel echter toch af te zien van die tweede penalty. Een bizar moment dat zo vroeg in de wedstrijd heel bepalend had kunnen zijn. Want heel veel creëren deed het slordige Feyenoord die dag zelf niet.

Volledig scherm Nick Marsman stopt de penalty van Matavz © Pim Ras fotografie

PSV-thuis: 3-1 winst

Geflatteerd, dat gevoel bleef hangen na de wedstrijd die PSV-coach Mark van Bommel de kop kostte. PSV was voetballend beter en kreeg de meeste kansen. Maar Feyenoord zag PSV-spits Donyell Malen geblesseerd uitvallen en maakte vervolgens zelf de doelpunten. Een fraaie kopbal van Steven Berghuis en twee strafschoppen van zijn voet. Zeker de tweede was een mazzeltje, want veel kon Nick Viergever er niet aan doen toen de bal in de zestien tegen zijn arm werd geschoten. Van opzet was zeker geen sprake.

Cambuur-uit: 1-2 winst (beker)

Cambuur was de betere partij, zeker in de eerste helft. Een kopbal van Erik Schouten op de paal. Een wereldredding van Vermeer bij een schot van Mitchell Paulissen. De Friezen begonnen al te dromen, tot de jarige Steven Berghuis na een dik uur met een heerlijk schot in de kruising uit het niets de score opende. Daarmee was de eerstedivisionist echter nog niet geveld, want via een strafschop kwamen ze op gelijke hoogte. En waar iedereen vervolgens op een verlenging rekende, ging Senesi vlak voor tijd mee naar voren om de winnende binnen te schuiven. Met de hakken over de sloot, ook een bekerronde verder.

Volledig scherm Marcos Senesi maakt de 2-1 © Pim Ras Fotografie

Utrecht-uit: 1-2 winst

Wederom niet de betere partij, wel de veel effectievere. Net als tegen PSV en Cambuur. Na een kwartier had Utrecht al twee grote kansen gehad, maar volkomen tegen de verhouding in rondde Orkun Kökçü de eerste de beste uitbraak van Feyenoord meteen af met een fraaie uithaal. Een minuut later was het alweer gelijk, toen Justin Hoogma uit een hoekschop raak knikte. En Utrecht had vervolgens best een strafschop mogen krijgen toen Tyrell Malacia aanvaller Gyrano Kerk op de hakken liep. Utrecht speelde veel makkelijker, had meer kansen, maar na rust viel daar zomaar weer een winnende Rotterdamse treffer volledig uit de lucht, nu van de voet van Jens Toornstra. Een lesje in effectiviteit, ook voor Utrecht, dat via Sean Klaiber nog de paal raakte.

Fortuna-uit: 1-2 winst (beker)