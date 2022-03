Ludovit Reis en Jan Paul van Hecke vallen af bij Jong Oranje

Reis viel vrijdag tijdens de uitwedstrijd tegen Bulgarije (0-0) in de 35ste minuut geblesseerd uit. De speler van Hamburger SV is niet op tijd hersteld voor het duel met de Zwitsers, laat de KNVB weten. Van Hecke (Blackburn Rovers) raakte zondag geblesseerd op de training. Bondscoach Erwin van de Looi roept geen vervangers op. De selectie van Jong Oranje bestaat nu uit twintig spelers.

Reis kwam vijftien keer in actie voor Jong Oranje. Van Hecke debuteerde bij de selectie, maar kwam nog niet in actie voor het team van Van de Looi. De wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Zwitserland is dinsdag om 18.45 uur in de Adelaarshorst in Deventer.