Luhukay met VVV onderuit bij debuut in Zwolle: ‘Te weinig gebracht’

Luhukay weet wat hem de komende interlandperiode te doen staat. ,,Met wat ik in de eerste helft heb gezien kunnen we verder”, zei de coach, die niet eerder in de eredivisie werkzaam was bij ESPN. ,,We begonnen goed, kregen de beste kansen en gaven weinig weg‘’

Maar Vito van Crooy, Georgios Giakoumakis en Tobias Pachonik scoorden niet. Bij 1-1 leverde een overtreding van VVV-verdediger Chris Kum PEC Zwolle een strafschop op. ,,Chris raakte hem licht, dat moet je accepteren”, erkende Luhukay na het zien van de beelden. ,,Na die strafschop was de tijd te kort om nog gelijk te maken. Maar we hadden dit duel al in de eerste helft kunnen beslissen. Er ligt nog veel werk voor ons, we kunnen de komende twee weken gelukkig wat meer minuten maken samen. Ik was tevreden over de mentale weerbaarheid vandaag. Maar je hebt ook kwaliteit nodig en dat was vandaag net iets te weinig.”