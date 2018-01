Lukas Görtler moet één wedstrijd toekijken

Poll Twee derde van AD-lezers gelooft niet meer in kampioenschap Ajax

12:08 Of de eredivisie beslist is na het gelijke spel van Ajax tegen FC Utrecht dit weekend (0-0)? Dat vroegen wij de lezers van het AD afgelopen weekend. Twee derde van de stemmers denkt dat Ajax het gat van zeven punten niet meer kan overbruggen in de resterende veertien wedstrijden. Nog een derde gelooft in een kampioenschap van de Amsterdammers.