Lukkien: Uitstekende uitgangspositie verzilveren

,,Winnen we bij De Graafschap, dan kan Excelsior ons mathematisch nog inhalen. Ik ben benieuwd of hen dat gaat lukken", zei trainer Dick Lukkien tegenover FOX Sports . FC Emmen heeft zich met twee zeges en een gelijkspel in de laatste drie duels in een uitstekende positie gemanoeuvreerd - het staat vijf punten boven de degradatiestreep. ,,Nu moeten we ons harde werken, verzilveren.”

‘Hebben nog niks’

Of Lukkien had verwacht dat FC Emmen zich enkele wedstrijden voor het einde al zou veilig spelen? ,,We hadden het gehoopt. Ik had goede verwachtingen bij de spelersgroep, maar met een aantal jongens die vorig jaar nog in de eerste divisie speelden was het wel even afwachten. Maar we hebben nog niks.”