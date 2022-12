Maas wordt technisch directeur NAC, Struijk langer bij Leeds United

Orkun Kökcü ging samen met Mohamed Taabouni op bedevaart naar Mekka: ‘Een ervaring voor het leven’

Feyenoord-spelers Orkun Kökcü en Mohamed Taabouni zijn tijdens de WK-onderbreking van het seizoen op bedevaart naar Mekka gegaan. De Turkse international Kökcü en de Marokkaan Taabouni, beiden geboren in Haarlem, verbleven samen zes dagen in de stad in Saoedi-Arabië.

