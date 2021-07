Madueke steelt de show bij eerste oefenwedstrijd PSV

Voor rust verdiende Madueke na een slalom een penalty, die hij zelf benutte. Met een 3-2 voorsprong gingen de Eindhovenaren de rust in, die na rust via Jong PSV’er Jeremy Antonisse, wederom Zahavi en Madueke werd uitgebouwd naar 6-2. Met name de goal van Antonisse was het aanzien meer dan waard. Met een prima schot maakte hij zijn eerste treffer in PSV 1. Zahavi kon scoren na uitstekend voorwerk van Mohamed Ihattaren.