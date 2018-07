Magallán definitief niet naar Ajax

Zo komt er passend einde aan de transfersoap rond Magallán. De centrale verdediger werd eind mei al medisch gekeurd in Amsterdam. Zijn werkgever Boca Juniors wilde de speler pas vrijgeven als de club een vervanger voor hem in huis had. Maar ook nu dat het geval is, werken de Argentijnen niet mee. Magallán blijft sowieso het komende halfjaar speler van Boca.