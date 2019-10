Maher: Natuurlijk is het lekker om tegen PSV te scoren

Maher was zeven jaar geleden een grote belofte bij AZ en schopte het zelfs tot international. PSV nam hem voor bijna 7 miljoen euro over. In Eindhoven wist Maher zich niet echt verder door te ontwikkelen. In 2015 had hij nog wel een aanzienlijk aandeel in de landstitel van PSV. Een jaar laten werden de Brabanders opnieuw kampioen, maar was Maher al langzaam naar de achtergrond verdwenen.

Na avonturen bij Osmanlispor, FC Twente en een terugkeer bij AZ, maakte Maher afgelopen zomer de overstap naar FC Utrecht. Na de zege op PSV staat het elftal van trainer John van den Brom nu op de vijfde plaats.

,,PSV had de afgelopen tijd niets verloren in de competitie. Het is daarom moeilijk te zeggen dat we dit hadden verwacht. We wisten dat als we er alle energie en felheid in zouden stoppen, we heel ver zouden kunnen komen”, aldus Maher. ,,De eerste helft creëerden we niet echt kansen, maar zij ook niet. De tweede helft waren we heel gevaarlijk in de momenten dat we er uit kwamen.”