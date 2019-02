Mahi komende zomer naar FC Zürich

Doordat Mahi in de zomer vertrekt, loopt FC Groningen een transfersom mis voor de voetballer, die in 2014 overkwam van Sparta. De club probeerde met de Zwitsers tot een akkoord te komen over een overgang in de winterstop, maar dat is niet gelukt. Mahi was na dit seizoen transfervrij. ,,Zoals het er nu naar uitziet blijf ik bij FC Groningen tot het eind van het seizoen”, liet Mahi op de website van FC Groningen weten.