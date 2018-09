Makkelie leidt Engeland tegen Spanje

Oranjevrouwen Wiegman: Hartstikke ziek van nederlaag

4 september Bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalvrouwen draaide er na de fatale nederlaag in en tegen rivaal Noorwegen (2-1) niet omheen. ,,Iedereen is bij ons heel erg teleurgesteld. We zijn hier hartstikke ziek van'', bekende ze bij de NOS. ,,We hebben niet gebracht wat we kunnen. Dat valt me nog het meeste tegen.''