Makkelie wacht na blunder in Belgrado avondje KKD

Danny Makkelie fluit na zijn veelbesproken optreden in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Portugal (2-2) vrijdag een duel in de Keuken Kampioen Divisie. Een topper, dat dan weer wel, want de man die een glaszuivere goal van Cristiano Ronaldo annuleerde leidt de wedstrijd tussen Volendam en koploper SC Cambuur.

Tot grote woede van alles en iedereen bij Portugal zagen Makkelie en zijn assistenten zaterdag in Belgrado niet dat Ronaldo in blessuretijd scoorde. De bal was al over de lijn geweest, voordat verdediger Stefan Mitrovic kon ingrijpen. Helaas voor de Portugezen hadden Makkelie en grensrechter Diks dat niet gezien en was er ook geen VAR aanwezig om de fout te herstellen.

,,Alles wat ik erover kan zeggen is dat ik sorry heb gezegd tegen de coach en het team over wat er is gebeurd”, zei Makkelie tegen de Portugese krant A Bola. ,,Als arbitrage werken we altijd hard om de juiste beslissingen te nemen. Als we in het nieuws komen, om welke reden dan ook, dan maakt ons dat totaal niet blij.”

Volledig scherm De Portugese bondscoach Fernando Santos haalt verhaal bij Danny Makkelie. © AP

Makkelie kan zich vrijdag in Volendam revancheren. Dat doet hij net als in Servië gewoon met zijn vaste assistenten Diks en Steegstra. In de Keuken Kampioen Divisie staat het komende paasweekend een dubbel programma gepland. Zowel vrijdag als op Tweede Paasdag (maandagmiddag) worden er tien wedstrijden gespeeld.

Eredivisie

Jochem Kamphuis heeft zondag in de eredivisie de leiding bij SC Heerenveen - Ajax. Pol van Boekel fluit Feyenoord - Fortuna Sittard, Martin van den Kerkhof leidt PSV - Heracles.