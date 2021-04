Makkelie zet grensrechter Diks uit EK-team na rel rond Ronaldo

,,Jan de Vries neemt de positie van Mario Diks over in ons team’’, zegt Makkelie. De arbiter heeft al jarenlang een vast eigen team, net als Bjorn Kuipers. Alleen die twee arbiters hebben dat privilege. ,,Ik wil er verder liever eigenlijk zo weinig mogelijk over kwijt", gaat Makkelie verder. ,,Dit is echt een teamaangelegenheid. Ik heb jaren samengewerkt met Mario, dus je zult begrijpen dat dit een lastige keuze is. Maar we gaan het zo doen. Ook in het belang van het team, doen ik en anderen in het team geen uitspraken over de reden van deze wisseling.’’



Voor Diks is het een hard gelag. ,,Dit is voor mij een zeer, zeer grote teleurstelling zo vlak voor het EK”, zegt de grensrechter bij Omrop Fryslân. ,,Op woensdag 31 maart heb ik van Makkelie te horen gekregen dat hij met een andere assistent verder wil, omdat het vertrouwen in onze samenwerking weg is.”